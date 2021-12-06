"Ух, какие перлы". Никитюк снялась без бюстгальтера

Телеведущая позировала в блестящем серебристом ультрамини-платье. Она не стала надевать бюстгальтер и продемонстрировала голую спину.

"Я подумала, что это на первом фото [турецкая актриса] Мерьем Узерли", – призналась подписчица diana_konstantinovna_

"Ух, какие перлы", – отметила rima.nahorna.

Контекст:

Никитюк 3 декабря сообщила, что отправилась на отдых в Кабо-Верде.

19 октября Никитюк исполнилось 34 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".