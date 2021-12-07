"Перебор", "Они что, собаки? Языки высунули! Как гадко!", "Бутоны распустились". Глюк'oZa снялась в лесбийской фотосессии

Глюк'oZa предстала в платье с цветком и высоким разрезом, Карпуть – в брюках и накидке, а также с сумкой в виде цветка.
Певица представила снимки лесбийского и бисексуального характера. Для одного из кадров девушки высунули языки, для еще одного – обняли друг друга. Также Глюк'oZa позировала, поставив ногу в область паха Чекрыгина.
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"Идиотизм, перебор, б-р-р-р", – заявила подписчица svbulgaria.
"Они что, собаки? Языки высунули! Как гадко!" – отметила ninavarenik1887.
"Бутоны распустились. А зачем мальчик? Мальчик не нужен", – прокомментировал macsimisaev.
"Пацану бубенчики не отдавила?" – спросил vinston.delvega.
Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.
17 июня 2006 года Глюк'оZа вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.