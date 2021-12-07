"Перебор", "Они что, собаки? Языки высунули! Как гадко!", "Бутоны распустились". Глюк'oZa снялась в лесбийской фотосессии

Глюк'oZa предстала в платье с цветком и высоким разрезом, Карпуть – в брюках и накидке, а также с сумкой в виде цветка.

Певица представила снимки лесбийского и бисексуального характера. Для одного из кадров девушки высунули языки, для еще одного – обняли друг друга. Также Глюк'oZa позировала, поставив ногу в область паха Чекрыгина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

"Идиотизм, перебор, б-р-р-р", – заявила подписчица svbulgaria.

"Они что, собаки? Языки высунули! Как гадко!" – отметила ninavarenik1887.

"Бутоны распустились. А зачем мальчик? Мальчик не нужен", – прокомментировал macsimisaev.

"Пацану бубенчики не отдавила?" – спросил vinston.delvega.