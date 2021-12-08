"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой

Исполнительница позировала на корточках, засветив треугольник трусов.

"Я не слишком, просто ты средний", – написала она.

"Все очень эстетично", – прокомментировала подписчица ikuragina.

"Ой, какое сердечко симпатичное, аккуратное, привлекательное", – отметила julia_777_aaa.

"Куколка", – заявила mariiapolovk.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". Она выступала вместе с Верой Брежневой и Надеждой Мейхер..

После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России. У Седоковой есть свой бизнес – магазины одежды LA Story.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова. Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Пара узаконила отношения в сентябре 2020 года.