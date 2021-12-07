"Хорошенькая", "Как воздушно". Мейхер показала талию в тонком платье

"Как только ощутив, что крыльями обладаешь…
Взмахнув однажды – взлетаешь – неспешно, осознанно.
Бережно пользуешь эту благодать!
И, как однажды твой полет,
Твоя возможность видеть с высоты происходящее…
Как только ощутив крылья – обладаешь многим ты!" – написала она.
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"Хорошенькая", – отметил подписчик aleksej6581.
"Как воздушно", – написал filippovichteam1.
Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.
После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.