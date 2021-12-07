"Хорошенькая", "Как воздушно". Мейхер показала талию в тонком платье

"Как только ощутив, что крыльями обладаешь…

Взмахнув однажды – взлетаешь – неспешно, осознанно.

Бережно пользуешь эту благодать!

И, как однажды твой полет,

Твоя возможность видеть с высоты происходящее…

Как только ощутив крылья – обладаешь многим ты!" – написала она.

"Хорошенькая", – отметил подписчик aleksej6581.

"Как воздушно", – написал filippovichteam1.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.