"Кто из них мама?" Каменских сняла видео с мамой и певицей, звездой 1990-х

Каменских: Люблю свою маму за то, что она моя мама Фото: kamenskux / Instagram

"Люблю свою маму за то, что она моя мама. И просто обожаю за то, что она мне еще и лучшая подруга – и в клуб со мной поедет, и TikTok запишет, и развеселит своими шутками или историями из жизни", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"А кто из них мама?" – спросила подписчица psycholog_lyubovkozaeva.