"Кто из них мама?" Каменских сняла видео с мамой и певицей, звездой 1990-х

"Люблю свою маму за то, что она моя мама. И просто обожаю за то, что она мне еще и лучшая подруга – и в клуб со мной поедет, и TikTok запишет, и развеселит своими шутками или историями из жизни", – написала она.
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"А кто из них мама?" – спросила подписчица psycholog_lyubovkozaeva.
Алла Кудлай – Народная артистка Украины (1997). В ее дискографии 10 альбомов.
Мама Каменских – певица Национального академического народного хора имени Григория Веревки. Покойный отец исполнительницы, Алексей Жмур, был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а также концертным директором хора имени Григория Веревки.
Настя Каменских выступала вместе с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.