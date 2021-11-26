  "Вот это орехи". Maruv в стрингах исполнила танец с разведением ног

Maruv: Бальные танцы умеют максимально измотать так, что у меня болело все тело еще три дня! Фото: MARUV / Facebook

Певица объяснила, что фото были сделаны на съемках клипа на трек By Your Side.

"Это была самая сложная съемка для меня. Бальные танцы умеют максимально измотать так, что у меня болело все тело еще три дня!" – призналась она. Певица станцевала с Виталием Загоруйко.

На съемках Maruv предстала в красном облегающем комбинезоне со стрингами. В танце исполнительница засветила голые ягодицы и промежность, широко разводя ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Вот это орехи", – прокомментировал подписчик aleksey_ogilvi_.

Видео Maruv разместила 26 ноября на своем YouTube-канале.

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