Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2021
 
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"Вот это орехи". Maruv в стрингах исполнила танец с разведением ног

 
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Maruv: Бальные танцы умеют максимально измотать так, что у меня болело все тело еще три дня!
Maruv: Бальные танцы умеют максимально измотать так, что у меня болело все тело еще три дня!
Фото: MARUV / Facebook

Выступающая в РФ украинская певица Maruv 26 ноября опубликовала в Instagram подборку снимков, на которых запечатлена танцующей с хореографом Виталием Загоруйко.

Певица объяснила, что фото были сделаны на съемках клипа на трек By Your Side.

"Это была самая сложная съемка для меня. Бальные танцы умеют максимально измотать так, что у меня болело все тело еще три дня!" – призналась она. Певица станцевала с Виталием Загоруйко.

На съемках Maruv предстала в красном облегающем комбинезоне со стрингами. В танце исполнительница засветила голые ягодицы и промежность, широко разводя ноги.

"Вот это орехи", – прокомментировал подписчик aleksey_ogilvi_.

Видео Maruv разместила 26 ноября на своем YouTube-канале.

ВИДЕО
Видео: MARUV / YouTube
Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Maruv принимала участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" в 2019 году. Ее партнером был Jay. Загоруйко также участвовал в этом шоу, но в 2017 году. Он танцевал с хореографом Натальей Холоденко.

Теги: танцы, певица, фото, Танцы со звездами, Maruv, ягодицы, Виталий Загоруйко
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