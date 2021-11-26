Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь

Она выбрала модель бикини с бюстгальтером бандо. Актриса сделала селфи на пляже, лежа на животе. Она крупным планом продемонстрировала голую грудь.

Образ она дополнила соломенной шляпой и массивными серьгами из желтого металла, а также цепочкой с кулоном в виде четырехлистника.

Снимок Сопонару обнародовала по просьбе подписчиков показать последнее фото в купальнике.

Фото: irinasoponaru / Instagram