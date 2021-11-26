Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2021
 
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Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь

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Сопонару обнародовала снимок по просьбе подписчиков
Сопонару обнародовала снимок по просьбе подписчиков
Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару в Stories Instagram 25 ноября опубликовала фото в светло-коричневом купальнике.

Она выбрала модель бикини с бюстгальтером бандо. Актриса сделала селфи на пляже, лежа на животе. Она крупным планом продемонстрировала голую грудь.

Образ она дополнила соломенной шляпой и массивными серьгами из желтого металла, а также цепочкой с кулоном в виде четырехлистника.

Снимок Сопонару обнародовала по просьбе подписчиков показать последнее фото в купальнике.

Фото: irinasoponaru / Instagram
Фото: irinasoponaru / Instagram

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Теги: купальник, студия Квартал 95, актриса, грудь, бикини, бюстгальтер, Женский Квартал, Ирина Сопонару, Лига смеха
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