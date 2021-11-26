"С годами еще краше". Вера Брежнева снялась топлес

"На съемках обложки и mood-видео для "Не надо" я испытала очень классные чувства. Благодаря образам удалось, как на машине времени, вернуться в прошлое и еще раз прожить те состояния. Я обожаю такие съемки, когда образ дает возможность перевоплотиться. Поиграть в игру. Побыть тем, кем ты не являешься. Как в детстве. Какие мы мудрые в детстве и свободные. Вот эту свободу я ощутила на съемках в тот вечер", – написала она.
На снимках певица запечатлена в ярко-голубом бюстгальтере и мини-юбке в тон, белой шубе и сапогах, с крыльями за плечами, а также в розовой блузке из прозрачной ткани. Для последнего фото в подборке Брежнева позировала топлес.
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"Какая горячая женщина", – прокомментировал подписчик _patriot_donmezov999.
"С годами еще краше", – отметила tttemir.
Клип на трек "Не надо" можно посмотреть здесь. Песню "Не надо" Брежнева исполняла, будучи участницей "ВИА Гры", вместе с Анной Седоковой и Надеждой Мейхер.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.
Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.