"С годами еще краше". Вера Брежнева снялась топлес

"На съемках обложки и mood-видео для "Не надо" я испытала очень классные чувства. Благодаря образам удалось, как на машине времени, вернуться в прошлое и еще раз прожить те состояния. Я обожаю такие съемки, когда образ дает возможность перевоплотиться. Поиграть в игру. Побыть тем, кем ты не являешься. Как в детстве. Какие мы мудрые в детстве и свободные. Вот эту свободу я ощутила на съемках в тот вечер", – написала она.

На снимках певица запечатлена в ярко-голубом бюстгальтере и мини-юбке в тон, белой шубе и сапогах, с крыльями за плечами, а также в розовой блузке из прозрачной ткани. Для последнего фото в подборке Брежнева позировала топлес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Какая горячая женщина", – прокомментировал подписчик _patriot_donmezov999.

"С годами еще краше", – отметила tttemir.