  Брежнева в ультрамини перепела хит "ВИА Гры", который исполняла вместе с Седоковой и Мейхер. Видео

Брежнева: Именно в этот день, 22 ноября, 19 лет назад я пришла на кастинг, который изменил мою жизнь Фото предоставлено командой Веры Брежневой

"Вера Брежнева закосплеила саму себя из 2000-х. Ролик снят в стиле того времени и отсылает к ярким образам Веры в группе: от модного тогда маникюра и аксессуаров до ультрамини, которое сводило с ума миллионы фанов певицы", – говорится в релизе.

Артистка посвятила премьеру 19-летию со дня кастинга, который "изменил ее жизнь"

"Именно в этот день, 22 ноября, 19 лет назад я пришла на кастинг, который изменил мою жизнь. На съемке сработала машина времени, и я будто вернулась в прошлое: с легкостью вспомнила, как мы тогда позировали, какие эмоции переживали", – заявила Брежнева.

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Видео: Meladze Music / YouTube