  "Он хотел ребенка". Брежнева рассказала об отце своей 20-летней дочери

"Я считала, что абсолютно готова. Я очень хотела ребенка. Встретила молодого человека – он тоже хотел ребенка. Причем не сразу получилось. Я изучала очень много литературы. И когда меня положили на сохранение перед родами, я даже рассказывала какие-то истории, которые прочитала в книжках – 19-летняя девочка делилась опытом", – рассказала певица.
Брежнева отметила, что была к старшей дочери слишком строга и свою младшую дочь воспитывает иначе.
Вера Брежнева была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с Войченко.
Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.