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16 ноября, 2021
 
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"Он хотел ребенка". Брежнева рассказала об отце своей 20-летней дочери

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Брежнева (слева) родила старшую дочь Софию (справа) в 2001 году
Брежнева (слева) родила старшую дочь Софию (справа) в 2001 году
Фото: ververa / Instagram

39-летняя украинская певица Вера Брежнева в передаче ЖВЛ, которая 15 ноября вышла на канале "1+1", заявила, что 20 лет назад она и ее на тот момент избранник, украинский бизнесмен Виталий Войченко были готовы к рождению дочери, но у нее не сразу получилось забеременеть.

"Я считала, что абсолютно готова. Я очень хотела ребенка. Встретила молодого человека – он тоже хотел ребенка. Причем не сразу получилось. Я изучала очень много литературы. И когда меня положили на сохранение перед родами, я даже рассказывала какие-то истории, которые прочитала в книжках – 19-летняя девочка делилась опытом", – рассказала певица.

Брежнева отметила, что была к старшей дочери слишком строга и свою младшую дочь воспитывает иначе.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Вера Брежнева была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Теги: дети, Вера Брежнева, семья
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