  "Он хотел ребенка". Брежнева рассказала об отце своей 20-летней дочери

"Я считала, что абсолютно готова. Я очень хотела ребенка. Встретила молодого человека – он тоже хотел ребенка. Причем не сразу получилось. Я изучала очень много литературы. И когда меня положили на сохранение перед родами, я даже рассказывала какие-то истории, которые прочитала в книжках – 19-летняя девочка делилась опытом", – рассказала певица.

Брежнева отметила, что была к старшей дочери слишком строга и свою младшую дочь воспитывает иначе.

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Видео: ЖВЛ / YouTube