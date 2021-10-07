"Вера, ты под чем?", "Моя ты галушечка". Танцующая Брежнева смешно пожевала жвачку перед камерой

Артистка позировала в кадре в серой толстовке со жвачкой во рту, делая руками волнообразные движения.

"Танец победителя", – подписала фото артистка.

"Так смешно жвачку жуете, половину танца она делает", – отреагировали подписчики.

"Вера, ты под чем?" – написали фолловеры.

"Моя ты галушечка", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Так вкусно жуешь, тоже такую хочу", – написали в комментариях поклонники.

View this post on Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)