Брежнева травмировала голову накануне съемок

Брежнева: Почему бы перед съемками не набить себе шишку? Фото: ververa / Instagram

Певица записала короткое видео, на котором демонстрирует место ушиба.

"Кто молодец? Я молодец. Почему бы перед съемками не набить себе шишку?" – подписала ролик артистка.

По словам Брежневой, она ударилась головой. Певица уточнила, что сейчас на месте ушиба образовался синяк.

Скриншот: ververa / Instagram