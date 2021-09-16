"Не хватает сил". Брежнева рассказала, как справляется с сезонным недомоганием

"Мне всегда тяжело даются переходы сезонов. Когда болею, снижается уровень вибраций, уровень энергии и организм немного затормаживает. В такое время я решаю только самые актуальные, важные насущные вопросы. На все остальное не хватает сил и энергии", – призналась она.
По словам артистки, такие периоды иногда необходимы, чтобы дать организму отдохнуть.
"Какие ошибки мы допускаем в это время? Продолжаем быть требовательными к себе, неправильно рассчитываем силы, не понимаем ценности того, что нужно восстановиться сейчас, а не ждать, когда перегорят предохранители. И тем сложнее будет восстановиться. Помните, за вас никто не может вас восстановить", – написала Брежнева.
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Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.
Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.