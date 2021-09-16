"Не хватает сил". Брежнева рассказала, как справляется с сезонным недомоганием

"Мне всегда тяжело даются переходы сезонов. Когда болею, снижается уровень вибраций, уровень энергии и организм немного затормаживает. В такое время я решаю только самые актуальные, важные насущные вопросы. На все остальное не хватает сил и энергии", – призналась она.

По словам артистки, такие периоды иногда необходимы, чтобы дать организму отдохнуть.

"Какие ошибки мы допускаем в это время? Продолжаем быть требовательными к себе, неправильно рассчитываем силы, не понимаем ценности того, что нужно восстановиться сейчас, а не ждать, когда перегорят предохранители. И тем сложнее будет восстановиться. Помните, за вас никто не может вас восстановить", – написала Брежнева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VB Diary * Vera Brezhneva (@vbdiary)