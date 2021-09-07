  "Мне кажется, что я самая простая и понятная женщина, но даже со мной сложно". Брежнева рассказала о жизни с Константином Меладзе

Брежнева вышла замуж за Меладзе в 2015 году Фото: ververa / Instagram

"Не существует рецепта идеальных отношений. Мне кажется, что я самая простая и понятная женщина, но даже со мной сложно. Я очень требовательна, очень внимательна. Мне розовый дым очень сложно пустить в глаза. Но рецепт жизни со мной – белые пионы, например. Ну и мы вместе очень любим поесть. Кроме работы, это тоже один из наших общих интересов", – заявила певица, рассказывая о взаимоотношениях с мужем.

ВИДЕО

Видео: ЖВЛ / YouTube