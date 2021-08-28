"Не бывает некрасивых женщин, бывают неухоженные". Вера Брежнева рассказала, что делает для красоты и здоровья

"Любовь к себе начинается с заботы о себе", – уверена Вера Брежнева Фото: ververa / Instagram

"Повторюсь, так как уже говорила не раз и мое мнение не поменялось. Не бывает некрасивых женщин, бывают неухоженные! Только здесь важен баланс. Те, кто чрезмерно увлекаются уходом за собой, деградируют в других областях. Но и забивать на себя, посвятив всю себя чему-то другому, – тоже перекос", – уверена Брежнева.

По словам 39-летней певицы, она пыталась найти ответ на вопрос: "С чего начинается любовь к себе?"

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"Пожалуй, один из главных пунктов – это забота. Забота о своем внутреннем состоянии и внешнем виде. Для меня уход за собой начинается со здоровья, поэтому на первом месте – как я себя чувствую, дальше уже – как я выгляжу. Человек, который чувствует себя хорошо, источает хорошую энергию", – подчеркнула Брежнева.

Она перечислила, что именно делает для поддержания своей формы:

Сон. "Научилась раньше ложиться спать. Стараюсь до 23. При недосыпах – досыпаю. Жертвую чем-то другим ради сна", – отметила певица. Питание. "Слежу за тем, чтобы мое питание было сбалансированным". Диагностика организма раз в год. "Проверяю химические показатели, прохожу необходимые обследования. А там уже, если есть показания, консультируюсь со специалистом, что нужно делать". Спорт.

Брежнева отметила, что когда к вышеперечисленным пунктам добавляется "эстетика в виде чистой кожи, здоровых красивых волос, подтянутого тела, ухоженных рук", то можно в саму себя влюбиться.

"Так и рождается внутренняя гармония, блеск в глазах. Ухоженная женщина равно красивая женщина. Ну и теперь эту ухоженную женщину осталось опрятно одеть – и вот она уже сидит перед вами", – подытожила певица.