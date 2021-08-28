Бульвар Шоубиз
 
30 августа, 2021
 
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"Не бывает некрасивых женщин, бывают неухоженные". Вера Брежнева рассказала, что делает для красоты и здоровья

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"Любовь к себе начинается с заботы о себе", уверена Вера Брежнева
"Любовь к себе начинается с заботы о себе", – уверена Вера Брежнева
Фото: ververa / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта секретами хорошего "внутреннего состояния и внешнего вида". 28 августа певица опубликовала пост, в котором рассказала о правилах, которые соблюдает для здоровья и красоты.

"Повторюсь, так как уже говорила не раз и мое мнение не поменялось. Не бывает некрасивых женщин, бывают неухоженные! Только здесь важен баланс. Те, кто чрезмерно увлекаются уходом за собой, деградируют в других областях. Но и забивать на себя, посвятив всю себя чему-то другому, – тоже перекос", – уверена Брежнева.

По словам 39-летней певицы, она пыталась найти ответ на вопрос: "С чего начинается любовь к себе?"

"Пожалуй, один из главных пунктов – это забота. Забота о своем внутреннем состоянии и внешнем виде. Для меня уход за собой начинается со здоровья, поэтому на первом месте – как я себя чувствую, дальше уже – как я выгляжу. Человек, который чувствует себя хорошо, источает хорошую энергию", – подчеркнула Брежнева.

Она перечислила, что именно делает для поддержания своей формы:

  1. Сон. "Научилась раньше ложиться спать. Стараюсь до 23. При недосыпах – досыпаю. Жертвую чем-то другим ради сна", – отметила певица.
  2. Питание. "Слежу за тем, чтобы мое питание было сбалансированным".
  3. Диагностика организма раз в год. "Проверяю химические показатели, прохожу необходимые обследования. А там уже, если есть показания, консультируюсь со специалистом, что нужно делать".
  4. Спорт.

Брежнева отметила, что когда к вышеперечисленным пунктам добавляется "эстетика в виде чистой кожи, здоровых красивых волос, подтянутого тела, ухоженных рук", то можно в саму себя влюбиться.

"Так и рождается внутренняя гармония, блеск в глазах. Ухоженная женщина равно красивая женщина. Ну и теперь эту ухоженную женщину осталось опрятно одеть – и вот она уже сидит перед вами", – подытожила певица.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Она – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Теги: спорт, здоровье, Instagram, Вера Брежнева, ВИА Гра, певица, сон
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