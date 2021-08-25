Бульвар Шоубиз
 
25 августа, 2021
 
Новости

Брежневу в короткой майке и лосинах сняли на видео во время тренировки в зале

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Брежнева прославилась благодаря участию в группе "ВИА Гра"
Брежнева прославилась благодаря участию в группе "ВИА Гра"
Фото: ververa / Instagram

Тренер бывшей солистки украинской группы "ВИА Гра" Веры Брежневой Роман Смидюк 22 августа в Instagram разместил пять роликов, на которых артистка запечатлена во время тренировки в зале.

Певица выбрала для съемки спортивную короткую майку и лосины.  

"Часто удивляюсь, как, несмотря на очень плотный график и немаленькие физические нагрузки, Брежнева находит силы и желание на дополнительные тренировки. Но одно понимаю точно, что только таким образом ей удается еще больше прогрессировать в форме и быть всегда сфокусированной на результате", – прокомментировал видео тренер артистки.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Теги: спорт, Вера Брежнева, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Наша история и наше государство уникальны". Речь Зеленского по случаю 30-й годовщины независимости Украины
"Наша история и наше государство уникальны". Речь Зеленского по случаю 30-й годовщины независимости Украины
  Беленюк: Мама говорит: "Правильная женщина из тебя сделает президента, а неправильная умножит на ноль"
  Беленюк: Мама говорит: "Правильная женщина из тебя сделает президента, а неправильная умножит на ноль"
Алеся БАЦМАН
"Продолжить непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией". Полный текст декларации участников Международной Крымской платформы
"Продолжить непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией". Полный текст декларации участников Международной Крымской платформы
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
46-летний Вакарчук впервые стал отцом – СМИ
46-летний Вакарчук впервые стал отцом – СМИ
"Морской бог", "Кто жил, тот и живет". Галкин похвастался отдыхом на море
"Морской бог", "Кто жил, тот и живет". Галкин похвастался отдыхом на море
Умер барабанщик The Rolling Stones – 80-летний Чарли Уоттс
Умер барабанщик The Rolling Stones – 80-летний Чарли Уоттс
"Раздевайся перед мужем", "Не обязательно это всем видеть". Голая Каменских показала, как расслабляется дома в ванне
"Раздевайся перед мужем", "Не обязательно это всем видеть". Голая Каменских показала, как расслабляется дома в ванне
25 августа: изобретение консервов, день рождения Шона Коннери, смерть Джона Маккейна и другие события
25 августа: изобретение консервов, день рождения Шона Коннери, смерть Джона Маккейна и другие события
"Завораживают ваши голоса", "Каждый раз плачу". Тоня и Нина Матвиенко дуэтом спели на "Олимпийском". Видео
"Завораживают ваши голоса", "Каждый раз плачу". Тоня и Нина Матвиенко дуэтом спели на "Олимпийском". Видео
"Впереди длительное лечение". Мозговая впервые озвучила свой диагноз
"Впереди длительное лечение". Мозговая впервые озвучила свой диагноз
Брежневу в короткой майке и лосинах сняли на видео во время тренировки в зале
Брежневу в короткой майке и лосинах сняли на видео во время тренировки в зале
"Значит, он не твой отец?" 24-летняя Кунаки показала объятия с 54-летним Касселем в годовщину их брака
"Значит, он не твой отец?" 24-летняя Кунаки показала объятия с 54-летним Касселем в годовщину их брака
Американец, чье детское фото в стиле ню размещено на обложке группы Nirvana, хочет получить от них компенсацию за распространение порнографии
Американец, чье детское фото в стиле ню размещено на обложке группы Nirvana, хочет получить от них компенсацию за распространение порнографии
"Королева сексуальности". Мейхер заселфила свою грудь сверху
"Королева сексуальности". Мейхер заселфила свою грудь сверху
Поздравления с днем рождения мужчине в прозе. Топ-10
Поздравления с днем рождения мужчине в прозе. Топ-10
"Нормальные титьки", "Офигенная". Сильно постройневшая Лолита показала фигуру в купальнике
"Нормальные титьки", "Офигенная". Сильно постройневшая Лолита показала фигуру в купальнике
"Такое платье только с идеальной фигурой". Звезда "Великолепного века" Узерли засветила формы в сильно облегающем платье
"Такое платье – только с идеальной фигурой". Звезда "Великолепного века" Узерли засветила формы в сильно облегающем платье
"Я сейчас позвоню мэрихе, она даст тебе". Увлекающаяся тайским боксом Верещук рассказала, когда ей приходилось применять силу
"Я сейчас позвоню мэрихе, она даст тебе". Увлекающаяся тайским боксом Верещук рассказала, когда ей приходилось применять силу
  "Табун мурах по телу пробежал". Тина Кароль спела с Бочелли
  "Табун мурах по телу пробежал". Тина Кароль спела с Бочелли
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS