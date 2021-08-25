Брежневу в короткой майке и лосинах сняли на видео во время тренировки в зале

Певица выбрала для съемки спортивную короткую майку и лосины.
"Часто удивляюсь, как, несмотря на очень плотный график и немаленькие физические нагрузки, Брежнева находит силы и желание на дополнительные тренировки. Но одно понимаю точно, что только таким образом ей удается еще больше прогрессировать в форме и быть всегда сфокусированной на результате", – прокомментировал видео тренер артистки.
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Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.
Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.