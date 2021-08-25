Брежневу в короткой майке и лосинах сняли на видео во время тренировки в зале

Певица выбрала для съемки спортивную короткую майку и лосины.

"Часто удивляюсь, как, несмотря на очень плотный график и немаленькие физические нагрузки, Брежнева находит силы и желание на дополнительные тренировки. Но одно понимаю точно, что только таким образом ей удается еще больше прогрессировать в форме и быть всегда сфокусированной на результате", – прокомментировал видео тренер артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фитнес Тренер | Рома Смидюк (@romansmidyuk)