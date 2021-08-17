"О боже, Вера", "Хорошая поза", "Неожиданно". Брежнева в наряде от украинского бренда позировала в откровенных позах

На заглавном фото певица позирует, сидя на корточках с широко разведенными в стороны коленями. На других снимках Брежнева запечатлена в похожих позах или с другого ракурса.

"О боже, Вера", – отреагировала на снимки украинская певица Tayanna.

"Хорошая поза", – оценили фото поклонники.

"Неожиданно", – написали в комментариях пользователи сети.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Она – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева строит карьеру в РФ.