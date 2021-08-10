"Шикардос", Идеал женской красоты". Брежнева снялась в облегающем платье без бюстгальтера. Меладзе высказался

"I Love You Baby", – написала она.

Певица засветила голую спину в глубоком вырезе.

"Ауф, шикардос", – прокомментировал подписчик cit.cat.969.

"Вера, вы мой идеал женской красоты", – призналась xumarina04.

10 августа Брежнева также поделилась снимками в том же образе.

"Муж сказал вчера: "Ты неправдоподобно хорошо выглядишь", а я: "Правдоподобно", – написала она.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Она – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева строит карьеру в РФ.