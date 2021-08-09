Курьез: Веру Брежневу в купальнике приняли за мать ее подруги

Брежнева: Еще раз поняла, какие мы все женщины разные Фото: ververa / Instagram

"В субботу в аэропорту Рима арестовали главу мафиозной неапольской группировки Camorra. И это 70-летняя женщина по прозвищу Малышка. Почитала информацию о ней. И еще раз поняла, какие мы все женщины разные. Даже на этом фото с подругой [российским стилистом] Ханной Хмелевой", – написала она.

Брежнева и Хмелева позировали для фото в купальниках: Брежнева – цельном, ее подруга – в раздельном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Красивая Вера и дочка", – заявила подписчица kristinasenina_.

"Это подруга, но она мне как дочь", – отреагировала Брежнева.

"Аня Хмелева! Мама двоих детей – как дочь Верочки! А Вера, значит, супербабушка! Молодцы, девочки!" – написала savelyevahelena.