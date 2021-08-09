Курьез: Веру Брежневу в купальнике приняли за мать ее подруги

"В субботу в аэропорту Рима арестовали главу мафиозной неапольской группировки Camorra. И это 70-летняя женщина по прозвищу Малышка. Почитала информацию о ней. И еще раз поняла, какие мы все женщины разные. Даже на этом фото с подругой [российским стилистом] Ханной Хмелевой", – написала она.
Брежнева и Хмелева позировали для фото в купальниках: Брежнева – цельном, ее подруга – в раздельном.
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"Красивая Вера и дочка", – заявила подписчица kristinasenina_.
"Это подруга, но она мне как дочь", – отреагировала Брежнева.
"Аня Хмелева! Мама двоих детей – как дочь Верочки! А Вера, значит, супербабушка! Молодцы, девочки!" – написала savelyevahelena.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.
Она – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.