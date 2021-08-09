"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье

"Греческая таверна", – написала она.

"Зачем в греческой таверне показывать свое нижнее белье?" – спросила подписчица adventureme53.

"Выпила", – заявила feta11z.

"Вам это платье по типажу не идет. Вы похожи на трансвестита. Почему вы к стилисту обратиться не хотите?" – спросила zolotaya_galina

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).