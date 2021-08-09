"Невозможно было выбрать более сексуальную женщину". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах

"Я так рада оказаться на обложке Vogue India!" – призналась она. Номер поступил в продажу 7 августа.

Хайек позировала в разных образах: в розовом платье с асимметричным верхом, блестящем розовом брючном костюме, цветном и черном платьях.

Актриса предстала в соблазнительных позах: подняв одну согнутую ногу, сидя, расставив ноги, а также танцуя перед камерой.

"Невозможно было выбрать более сексуальную женщину!" – заявил подписчик donbergeson.

"Выглядит иначе из-за операций, но красиво", – отметила josefina20nv.

"С возрастом – как хорошее вино", – написал _vinny_49.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышел фильм "Телохранитель жены киллера", в котором она исполнила главную роль.