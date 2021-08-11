"Шейминг по размеру ноги. Как? Это данность". Брежнева засветила голые ступни

Певица запечатлена лежащей в шезлонге босиком.
"Недавно в Stories подняла тему размера ноги и, судя по отзывам, просто открыла ящик Пандоры", – рассказала она.
Как отметила Брежнева, некоторые люди стесняются своего размера ноги.
"Потому что кто-то со стороны считает, что этот размер неправильный. Шейминг по размеру ноги. Как? Как можно критиковать размер ноги, если это данность определенного тела? Если это то, что человек не может изменить, – ни увеличить, ни уменьшить! Мы рождаемся с определенным набором данных. Это наши данные, нравятся они кому-то или нет. Природа создает нас с теми параметрами и размерами, с которыми нашему телу будет легче адаптироваться к жизни. Поэтому пора избавляться от навязанных комплексов. И навязанных мнений", – написала она.
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Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.
Она – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Брежнева строит карьеру в РФ.