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10 августа, 2021
 
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"Ни фига себе импланты!", "Прямо шов видно". Миша Романова крупным планом показала грудь

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Миша Романова: Было здорово!
Миша Романова: Было здорово!
Фото: misharomanova / Instagram

Бывшая солистка строящей карьеру в РФ украинской группы "ВИА Гра", певица Миша Романова 9 августа в Instagram обнародовала снимки, сделанные на концерте в Мариуполе.

"Было здорово!" – написала она.

Певица предстала в боди с глубоким декольте.

"Ни фига себе импланты!" – прокомментировал подписчик world_of_men07.

"На втором фото прямо шов видно. Зачем же так их вываливать, непонятно", – отметила gggfddf1.

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталия Могилинец) появилась в группе "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Она покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Ее продюсером стал экс-бойфренд – украинский певец Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник). Он также является крестным отцом сына Миши Романовой Мартина (2018).

Мартин – единственный ребенок Романовой. Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до появления сына на свет. Имени отца своего ребенка певица не называет.

Теги: ВИА Гра, Миша Романова, певица, фото, грудь, импланты, декольте
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