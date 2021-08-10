  "Перебор", "Красотка без комплексов". Maruv в секси-образе представила трек со словами "Я даю только по любви"

"Новенький горяченький тречок уже в сети", – написала она.
В припеве песни поется: "Я даю только по любви".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Песню опубликовали 10 августа на канале "Boosin – тема" в YouTube.
Накануне певица предстала в коротком ролике в синем парике и латексном боди в тон.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Красотка без комплексов!" – прокомментировала подписчица alionaborodixina.
"Перебор", – отметил surv_ago.
10 августа Maruv в Facebook поделилась подборкой своих снимков в ярких образах.
"Классная деваха! Влюбиться можно", – прокомментировал подписчик Павел Локтионов.
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.