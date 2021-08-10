  "Перебор", "Красотка без комплексов". Maruv в секси-образе представила трек со словами "Я даю только по любви"

Maruv: Новенький горяченький тречок уже в сети Фото: maruvofficial / Instagram

"Новенький горяченький тречок уже в сети", – написала она.

В припеве песни поется: "Я даю только по любви".

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Песню опубликовали 10 августа на канале "Boosin – тема" в YouTube.

ВИДЕО

Аудио: Boosin – тема / YouTube

Накануне певица предстала в коротком ролике в синем парике и латексном боди в тон.

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"Красотка без комплексов!" – прокомментировала подписчица alionaborodixina.

"Перебор", – отметил surv_ago.

10 августа Maruv в Facebook поделилась подборкой своих снимков в ярких образах.

"Классная деваха! Влюбиться можно", – прокомментировал подписчик Павел Локтионов.