"После двух родов не каждая будет так выглядеть". Подольская показала тело в купальнике

"Когда я удлиняла ногу, чуть поехала плитка. Только не подумайте, что она поехала от движения воды ногой. Всем доброго утра", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

"Опережая хейтеров", – отметила подписчица helen.frolova.

"После двух родов не каждая будет так выглядеть! Супер! Ната! Звезда!" – написала 1122222maria.