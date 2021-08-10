"После двух родов не каждая будет так выглядеть". Подольская показала тело в купальнике

"Когда я удлиняла ногу, чуть поехала плитка. Только не подумайте, что она поехала от движения воды ногой. Всем доброго утра", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Опережая хейтеров", – отметила подписчица helen.frolova.
"После двух родов не каждая будет так выглядеть! Супер! Ната! Звезда!" – написала 1122222maria.
Наталья Подольская замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым. Они поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет.
Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.