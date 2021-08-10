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10 августа, 2021
 
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"После двух родов не каждая будет так выглядеть". Подольская показала тело в купальнике

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Подольская опубликовала пост с ироничной подписью
Подольская опубликовала пост с ироничной подписью
Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Российская певица Наталья Подольская 10 августа обнародовала фото, на котором запечатлена в цельном купальнике.

"Когда я удлиняла ногу, чуть поехала плитка. Только не подумайте, что она поехала от движения воды ногой. Всем доброго утра", – написала она.

"Опережая хейтеров", – отметила подписчица helen.frolova.

"После двух родов не каждая будет так выглядеть! Супер! Ната! Звезда!" – написала 1122222maria.

Контекст:

Наталья Подольская замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым. Они поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет.

Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Теги: фигура, беременность, купальник, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, певица, роды
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