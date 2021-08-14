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14 августа, 2021
 
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"Блондинка с формами". Брежнева рассказала, как подбирает себе одежду

По словам Брежневой, она покупает только те вещи, которые на ней сидят идеально
По словам Брежневой, она покупает только те вещи, которые на ней сидят идеально
Фото: ververa / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" 39-летняя Вера Брежнева 14 августа в Instagram рассказала, что в последние годы отдает предпочтение простым формам в одежде.

"Я очень изменилась за последние годы, изменилось внутреннее состояние, изменился мой стиль. В сторону минимализма, удобства, простых форм с интересными решениями. Я стала лучше чувствовать и понимать себя. На первом месте по-прежнему остается комфорт и осознанность. Лучше меньше, но лучше", – рассказала она.

По словам Брежневой, она покупает только те вещи, которые на ней сидят идеально – не жмут, не давят, не перекручиваются.

"И важно, чтобы эти вещи сочетались друг с другом. Я люблю моноцвета. Крайне редко на мне можно увидеть одежду, где есть сочетание более чем двух цветов. Я блондинка с формами, поэтому таким минимализмом соблюдаю баланс. Но чувствую себя женственной и сексуальной, поэтому в некоторых вещах мне нравятся такие изюминки, как, например, открытая спина", – подчеркнула она.

Но самое главное, по мнению певицы, – это то, что одежда и макияж – всего лишь дополнение к внутренней красоте, которую не купишь, не сошьешь.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Она – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева строит карьеру в РФ.

Теги: мода, Вера Брежнева, одежда, стиль
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