"Блондинка с формами". Брежнева рассказала, как подбирает себе одежду

По словам Брежневой, она покупает только те вещи, которые на ней сидят идеально Фото: ververa / Instagram

"Я очень изменилась за последние годы, изменилось внутреннее состояние, изменился мой стиль. В сторону минимализма, удобства, простых форм с интересными решениями. Я стала лучше чувствовать и понимать себя. На первом месте по-прежнему остается комфорт и осознанность. Лучше меньше, но лучше", – рассказала она.

По словам Брежневой, она покупает только те вещи, которые на ней сидят идеально – не жмут, не давят, не перекручиваются.

"И важно, чтобы эти вещи сочетались друг с другом. Я люблю моноцвета. Крайне редко на мне можно увидеть одежду, где есть сочетание более чем двух цветов. Я блондинка с формами, поэтому таким минимализмом соблюдаю баланс. Но чувствую себя женственной и сексуальной, поэтому в некоторых вещах мне нравятся такие изюминки, как, например, открытая спина", – подчеркнула она.

Но самое главное, по мнению певицы, – это то, что одежда и макияж – всего лишь дополнение к внутренней красоте, которую не купишь, не сошьешь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)