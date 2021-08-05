"Красавица, все натурально". Брежнева без бюстгальтера прошлась перед камерой

Брежнева: Несу на себе цепи и камни весом около 7 кг, а чувствую себя богиней Фото: ververa / Instagram

Певица засветила грудь без бюстгальтера. В ролике она спускается по ступенькам, а затем выходит на сцену.

"Несу на себе цепи и камни весом около 7 кг, а чувствую себя богиней", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Красавица, все натурально. Про фигуру вообще молчу, божественно", – прокомментировала kurbanova8377.