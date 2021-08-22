"Русалочка", "Повезло Константину Шотаичу". Вера Брежнева опубликовала фото в бикини

"Лето еще не закончилось, а я уже по нему скучаю. Оно стало для меня удивительным, необычным. И оказалось началом очень важной внутренней трансформации. Тем интереснее наблюдать, что будет дальше. Что важного у вас произошло этим летом?" – отметила Брежнева.

Пост Брежневой набрал больше 86,5 тыс. лайков и более 600 комментариев.

"Русалочка", – написал dreameer_085.

"Повезло Константину Шотаичу с такой барышней-красоткой!" – заявил javokhir_richman.

"Классное фото получилось", – отметил renatirkutsk.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)