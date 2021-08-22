"Русалочка", "Повезло Константину Шотаичу". Вера Брежнева опубликовала фото в бикини

"Лето еще не закончилось, а я уже по нему скучаю. Оно стало для меня удивительным, необычным. И оказалось началом очень важной внутренней трансформации. Тем интереснее наблюдать, что будет дальше. Что важного у вас произошло этим летом?" – отметила Брежнева.
Пост Брежневой набрал больше 86,5 тыс. лайков и более 600 комментариев.
"Русалочка", – написал dreameer_085.
"Повезло Константину Шотаичу с такой барышней-красоткой!" – заявил javokhir_richman.
"Классное фото получилось", – отметил renatirkutsk.
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Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.
Она – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.