"Похожи", "Оба прелесть". Вера Брежнева показала свою собаку – "копию хозяйки"

"Вместе мы – стая. Наш член семьи бишон фризе Дейзи – копия хозяйки. Или хозяйка – копия Дейзи. Я уверена, что так у большинства", – подписала снимки 39-летняя певица.

Пост Брежневой за несколько часов набрал больше 86 тыс. лайков и свыше 600 комментариев.

"Похожи", – подтвердил ruslan_basariev.

"Улыбки похожи", – заметила anastasia.akm.

"Оба прелесть", – считает usi2816.

"Какая приятная атмосфера от фотографий. С – семья", – написала olesyalesya_16.

View this post on Instagram A post shared by Vera Brezhneva (@ververa)