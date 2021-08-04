Брежнева показала новые фото своих дочерей

На первом обнародованном снимке запечатлена младшая дочь певицы, 11-летняя Сара, в компании известного турецкого шеф-повара Нусрета Гекче.

Это же фото размещено и в микроблоге дочери Брежневой.

"Какая красотка", – отреагировали фолловеры.

Певица также поделилась с подписчиками снимком старшей дочери Софии, которая запечатлена на фоне моря.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.