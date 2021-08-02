"На выходе меня "спалили". Брежнева рассказала "самую стыдную историю", после которой поклялась больше ничего не красть

"[Расскажите] самую стыдную историю из детства", – попросили певицу фолловеры.
"Мне было лет семь или восемь. Я украла вкладыш из журнала "Барвинок" в библиотеке. На вкладыше была нарисована куколка и наряды для нее с белыми полосочками, чтобы вырезать и надевать. И на выходе из библиотеки меня "спалили". Стыд был днепродзержинский (артистка родилась в городе Днепродзержинск Днепропетровской области. – "ГОРДОН"). Дала слово больше ничего не красть", – поделилась историей артистка.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.
Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.