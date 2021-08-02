"На выходе меня "спалили". Брежнева рассказала "самую стыдную историю", после которой поклялась больше ничего не красть

Брежнева: Мне было лет семь или восемь. Я украла вкладыш из журнала "Барвинок" в библиотеке Фото: ververa / Instagram

"[Расскажите] самую стыдную историю из детства", – попросили певицу фолловеры.

"Мне было лет семь или восемь. Я украла вкладыш из журнала "Барвинок" в библиотеке. На вкладыше была нарисована куколка и наряды для нее с белыми полосочками, чтобы вырезать и надевать. И на выходе из библиотеки меня "спалили". Стыд был днепродзержинский (артистка родилась в городе Днепродзержинск Днепропетровской области. – "ГОРДОН"). Дала слово больше ничего не красть", – поделилась историей артистка.

Скриншот: ververa / Instagram