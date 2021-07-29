"Желанная девушка". Брежнева в "голом" корсете показала, как ее ласкает мужчина

Такое белье называют еще "голым" поскольку оно имитирует обнаженное тело.

В финале ролика ногу Брежневой гладит мужская рука.

"Уже не терпится! Считаю дни до выхода клипа "Розовый дым". Вот маленький кусочек. Как вы думаете, чья рука в кадре?" – спросила она.

"Желанная девушка", – прокомментировал подписчик baurzhandukenov.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Она мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.