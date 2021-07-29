Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2021
 
Новости

"Желанная девушка". Брежнева в "голом" корсете показала, как ее ласкает мужчина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Брежнева: Считаю дни до выхода клипа "Розовый дым"
Брежнева: Считаю дни до выхода клипа "Розовый дым"
Фото: ververa / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" 39-летняя Вера Брежнева 29 июля в Instagram опубликовала ролик, в котором предстала лежащей в нюдовом корсете, поднимающим грудь.

Такое белье называют еще "голым" поскольку оно имитирует обнаженное тело. 

В финале ролика ногу Брежневой гладит мужская рука.

"Уже не терпится! Считаю дни до выхода клипа "Розовый дым". Вот маленький кусочек. Как вы думаете, чья рука в кадре?" – спросила она.

"Желанная девушка", – прокомментировал подписчик baurzhandukenov.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Она мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Теги: Вера Брежнева, ВИА Гра, певица, грудь, белье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Елена ПОСКАННАЯ
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты это заслужил, детка", "Однажды ты сказала мне, что надо верить". Харлан обменялась сообщениями с бойфрендом после его победы в Токио
"Ты это заслужил, детка", "Однажды ты сказала мне, что надо верить". Харлан обменялась сообщениями с бойфрендом после его победы в Токио
"Какое вам дело до чужих сисек, ног, жопы, морды?" Полякова ответила всем, кто раскритиковал ее и ее дочь
"Какое вам дело до чужих сисек, ног, жопы, морды?" Полякова ответила всем, кто раскритиковал ее и ее дочь
Подкопаева стала судьей популярного украинского шоу
Подкопаева стала судьей популярного украинского шоу
"Важно не набрать лишнего". Беременная Осадчая рассказала о своем рационе и показала лицо крупным планом
"Важно не набрать лишнего". Беременная Осадчая рассказала о своем рационе и показала лицо крупным планом
Loboda во время 10-дневного пребывания в Украине передвигалась в сопровождении охраны
Loboda во время 10-дневного пребывания в Украине передвигалась в сопровождении охраны
"Пришло время камингаута". Замужняя Собчак рассказала об отношениях с известным актером
"Пришло время камингаута". Замужняя Собчак рассказала об отношениях с известным актером
"Желанная девушка". Брежнева в "голом" корсете показала, как ее ласкает мужчина
"Желанная девушка". Брежнева в "голом" корсете показала, как ее ласкает мужчина
Педан на съемках шоу сорвался с каната, подвешенного между 12-этажными домами
Педан на съемках шоу сорвался с каната, подвешенного между 12-этажными домами
  Воздушные оладьи на кефире. Простой рецепт с фото и видео
  Воздушные оладьи на кефире. Простой рецепт с фото и видео
"Конопушки – прелесть". Grosu выложила в сеть селфи без макияжа
"Конопушки – прелесть". Grosu выложила в сеть селфи без макияжа
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай. Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай. Дорофеева позировала с пальцем во рту
Шакире грозит тюремный срок за возможное уклонение от уплаты налогов
Шакире грозит тюремный срок за возможное уклонение от уплаты налогов
"Секси-кошечка", "Умеет взбодрить с утреца". Maruv позировала в тонкой комбинации
"Секси-кошечка", "Умеет взбодрить с утреца". Maruv позировала в тонкой комбинации
Бурмака о скандале с Green Grey: Меня и артистов, которые к получению Украиной независимости имели прямое отношение, даже не думали приглашать
Бурмака о скандале с Green Grey: Меня и артистов, которые к получению Украиной независимости имели прямое отношение, даже не думали приглашать
"Огуречный король, помидорный принц". Олег Ляшко показал подросшего сына
"Огуречный король, помидорный принц". Олег Ляшко показал подросшего сына
"Это его труд огромный!" Тарзан в облегающих микроплавках станцевал перед камерой
"Это его труд огромный!" Тарзан в облегающих микроплавках станцевал перед камерой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS