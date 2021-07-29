Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2021
 
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"Секси-кошечка", "Умеет взбодрить с утреца". Maruv позировала в тонкой комбинации

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Maruv сняла ролик на песню Бейонсе Hey Mrs Carter
Maruv сняла ролик на песню Бейонсе Hey Mrs Carter
Фото: maruvofficial / Instagram

Выступающая в РФ украинская певица Maruv на своей странице в Instagram 29 июля поделилась роликом, в первой части которого с помощью специального приложения примерила образ мужчины.

В конце видео Maruv предстала в своем естественном виде и с интенсивно подведенными стрелками вокруг глаз.

Исполнительница позировала в черной тонкой комбинации с кружевной отделкой лифа и изящными бретелями.

В ролике она использовала композицию американской певицы Бейонсе Hey Mrs Carter.

"Секси-кошечка", – прокомментировала подписчица oksanashapranskaia.

"Умеет Аня взбодрить с утреца", – отметил vovaobserver.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: видео, шоу, певица, Maruv, ролик, Анна Корсун
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