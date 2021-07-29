"Секси-кошечка", "Умеет взбодрить с утреца". Maruv позировала в тонкой комбинации

В конце видео Maruv предстала в своем естественном виде и с интенсивно подведенными стрелками вокруг глаз.

Исполнительница позировала в черной тонкой комбинации с кружевной отделкой лифа и изящными бретелями.

В ролике она использовала композицию американской певицы Бейонсе Hey Mrs Carter.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Секси-кошечка", – прокомментировала подписчица oksanashapranskaia.

"Умеет Аня взбодрить с утреца", – отметил vovaobserver.