"Потихоньку возвращаюсь в норму". Брежнева назвала свой новый вес после того, как целый месяц позволяла себе все

При росте 170 см вес Брежневой сейчас составляет 56,7 кг Фото: ververa / Instagram

"В июне позволяла себе все. В итоге плюс 2 кг. Потихоньку возвращаюсь в норму. Сейчас 56,7 [кг]. Рост 170 см", – написала артистка.

Скриншот: ververa / Instagram

По словам Брежневой, чтобы иметь такую фигуру, как у нее, нужно сбалансированно питаться и заниматься спортом, соблюдать дисциплину и режим, а также быть последовательным.

Скриншот: ververa / Instagram