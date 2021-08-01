"Красивая пара, но Вера красивее". Брежнева и Меладзе устроили романтическую прогулку в Венеции

Брежнева и Меладзе тайно поженились в Италии в 2015 году Фото: ververa / Instagram

Оба супруга одеты в черное, смотрят в объектив и под итальянскую песню о Венеции прогуливаются на катере по городским каналам.

"Однажды в Венеции…" – подписала ролик Брежнева.

За час видео с 39-летней певицей и 58-летним продюсером набрало свыше 36 тыс. просмотров и около 400 комментариев.

"Богиня и гений", – написала tomsbrizga.

"Любуюсь вами и умиляюсь", – признался sashagreat.mu.

"Когда наконец Константин опять начнет писать хиты? Вера! Где вдохновение?" – возмутился igor1972igor.

"Вы красивая пара, но вы, Вера, красивее", – заключила viki_tori_8078.

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