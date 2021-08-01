Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2021
 
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"Красивая пара, но Вера красивее". Брежнева и Меладзе устроили романтическую прогулку в Венеции

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Брежнева и Меладзе тайно поженились в Италии в 2015 году
Брежнева и Меладзе тайно поженились в Италии в 2015 году
Фото: ververa / Instagram

Экс-солистка украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева 1 августа обнародовала на своей странице в Instagram короткое видео водной прогулки по Венеции вместе со своим мужем – продюсером и композитором Константином Меладзе.

Оба супруга одеты в черное, смотрят в объектив и под итальянскую песню о Венеции прогуливаются на катере по городским каналам.

"Однажды в Венеции…" – подписала ролик Брежнева.

За час видео с 39-летней певицей и 58-летним продюсером набрало свыше 36 тыс. просмотров и около 400 комментариев.

"Богиня и гений", – написала tomsbrizga.

"Любуюсь вами и умиляюсь", – признался sashagreat.mu.

"Когда наконец Константин опять начнет писать хиты? Вера! Где вдохновение?" – возмутился igor1972igor.

"Вы красивая пара, но вы, Вера, красивее", – заключила viki_tori_8078.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой, Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

От первого брака у Меладзе есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004) и сын Валерий (2005).

Теги: Италия, Венеция, Вера Брежнева, Константин Меладзе, семья
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