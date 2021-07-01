"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала

"Вера Брежнева на обложке журнала", – подписал он снимок.
Певица запечатлена в серебристом наряде, состоящем из лифа и юбки. Она позирует в кадре, опираясь на серебристый мяч.
"Нормально. Но лучше группа "ВИА Гра", – отреагировали подписчики.
"Вера и есть "ВИА Гра", только сольная и фаворитка короля", – вступили в дискуссию пользователи сети.
"Божественная", – оценили обложку поклонники артистки.
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Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. Продюсером группы является нынешний супруг артистки Константин Меладзе, После ухода из группы певица начала сольную карьеру.
Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. 25 июня 2021 года Брежнева призналась, что не является музой своего мужа. "Муза – это вдохновение. Оно может быть дома, а может не быть. Я дома постоянно", – считает артистка.