"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала

Меладзе тайно женился на Брежневой в 2015 году Фото: meladzemusic / Instagram

"Вера Брежнева на обложке журнала", – подписал он снимок.

Певица запечатлена в серебристом наряде, состоящем из лифа и юбки. Она позирует в кадре, опираясь на серебристый мяч.

"Нормально. Но лучше группа "ВИА Гра", – отреагировали подписчики.

"Вера и есть "ВИА Гра", только сольная и фаворитка короля", – вступили в дискуссию пользователи сети.

"Божественная", – оценили обложку поклонники артистки.

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