"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто

"Читать по губам", – подписала ролик артистка.

"Хоть и говорят, что с утра можно есть все, но все же поосторожней там", – отреагировали фолловеры.

"Грешница", – прокомментировали ролик пользователи сети.

"Эклер? Такого не может быть", – написал в комментариях пластический хирург Андрей Искорнев.

"Это волшебный эклер", – парировала артистка.

"Невиноватая я, ага. Сам в рот запрыгнул", – оценили ролик поклонники певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)