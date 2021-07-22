"Платье для беременных". Брежнева засветилась в просторном наряде

"Я всегда равнодушно относилась к розовому цвету. Выбирала его, только если была какая-то необходимость. Но когда мы начали работу над треком "Розовый дым", я начала замечать розовый во всем и везде", – рассказала певица.

По ее мнению, это подтверждение теории, что люди видят и замечают в большей степени то, о чем думают и что их волнует.

"И на сегодня мой розовый период мне явно нравится!" – призналась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Платье для беременных", – прокомментировала v.viktoria505.

"То есть, если не беременный – нельзя?" – спросила Брежнева.