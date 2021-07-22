"Платье для беременных". Брежнева засветилась в просторном наряде

"Я всегда равнодушно относилась к розовому цвету. Выбирала его, только если была какая-то необходимость. Но когда мы начали работу над треком "Розовый дым", я начала замечать розовый во всем и везде", – рассказала певица.
По ее мнению, это подтверждение теории, что люди видят и замечают в большей степени то, о чем думают и что их волнует.
"И на сегодня мой розовый период мне явно нравится!" – призналась она.
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"Платье для беременных", – прокомментировала v.viktoria505.
"То есть, если не беременный – нельзя?" – спросила Брежнева.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.
Она мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.