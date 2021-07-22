"Укололись и улетели". Королева и Тарзан сняли видео после вакцинации от коронавируса

"Мы с Сереженькой Витальевичем привились, сделали прививочки. Правильно? И улетели немножечко отдохнуть," – сказала она.

Тарзан подхватил обращение супруги к подписчикам.

"Укололись и улетели", – сказал он.

Королева повторила за ним эту фразу.

Супруги не сказали, какую именно вакцину выбрали.

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.

Замуж за стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) она вышла в 2003 году. В 2002-м у них родился сын Архип.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.