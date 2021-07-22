"Это глаз божий", "Нимб святых отправили". Над замком Галкина и Пугачевой наблюдалось необычное явление

"Гало над замком", – написал он.

"Это глаз божий", – заявила подписчица lilit.ru.

"Это вам ореол и нимб святых отправили", – отметила alex.zoe.australia.

Контекст:

Гало называют группу атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга.

Максим Галкин живет в подмосковной деревне Грязь с семьей. Он женат на певице Алле Пугачевой. Они поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.