"Как кобра", "Феноменально". Брежнева в нижнем белье показала сложное упражнение из йоги

Это упражнение называется наули и считается одной из самых эффективных практик для очистки организма (правильное выполнение способствует выводу из пищеварительной системы токсинов и шлаков) и вакуумного самомассажа внутренних органов (в итоге происходит мощный приток крови и органы приходят в тонус).

"Сверхспособности. Я вот что умею, а вы что?" – поинтересовалась у подписчиков Брежнева.

Ролик певицы набрал почти 80 тыс. просмотров и свыше тысячи комментариев.

"Как кобра. А я могу уснуть практически в любом месте, только прикрою глаза", – признался konstantin__74__.

"Феноменально. А если серьезно, то такое владение мышцами живота – это в первую очередь здоровье, а затем красота тела. Красотка!" – написала elena_nailsartist.

"Ну крутая способность у вас, особенно быть такой худой и пластичной", – прокомментировала milana.ford.

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