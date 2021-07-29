Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2021
 
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"Как кобра", "Феноменально". Брежнева в нижнем белье показала сложное упражнение из йоги

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Брежнева поинтересовалась у подписчиков, какими сверхспособностями они обладают
Брежнева поинтересовалась у подписчиков, какими сверхспособностями они обладают
Фото: ververa / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева 28 июля в Instagram показала одно из самых сложных упраждений в йоге, которой занимается уже несколько лет. В коротком видео 39-летняя певица, одетая лишь в нижнее белье, сильно выпячивала и втягивала живот под расслабляющую музыку.

Это упражнение называется наули и считается одной из самых эффективных практик для очистки организма (правильное выполнение способствует выводу из пищеварительной системы токсинов и шлаков) и вакуумного самомассажа внутренних органов (в итоге происходит мощный приток крови и органы приходят в тонус).

"Сверхспособности. Я вот что умею, а вы что?" – поинтересовалась у подписчиков Брежнева.

Ролик певицы набрал почти 80 тыс. просмотров и свыше тысячи комментариев.

"Как кобра. А я могу уснуть практически в любом месте, только прикрою глаза", – признался konstantin__74__.

"Феноменально. А если серьезно, то такое владение мышцами живота – это в первую очередь здоровье, а затем красота тела. Красотка!" – написала elena_nailsartist.

"Ну крутая способность у вас, особенно быть такой худой и пластичной", – прокомментировала milana.ford.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Она мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Теги: йога, фигура, Вера Брежнева, певица, живот
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