"Как кобра", "Феноменально". Брежнева в нижнем белье показала сложное упражнение из йоги

Это упражнение называется наули и считается одной из самых эффективных практик для очистки организма (правильное выполнение способствует выводу из пищеварительной системы токсинов и шлаков) и вакуумного самомассажа внутренних органов (в итоге происходит мощный приток крови и органы приходят в тонус).
"Сверхспособности. Я вот что умею, а вы что?" – поинтересовалась у подписчиков Брежнева.
Ролик певицы набрал почти 80 тыс. просмотров и свыше тысячи комментариев.
"Как кобра. А я могу уснуть практически в любом месте, только прикрою глаза", – признался konstantin__74__.
"Феноменально. А если серьезно, то такое владение мышцами живота – это в первую очередь здоровье, а затем красота тела. Красотка!" – написала elena_nailsartist.
"Ну крутая способность у вас, особенно быть такой худой и пластичной", – прокомментировала milana.ford.
View this post on Instagram
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.
Она мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.