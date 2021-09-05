"Резко похолодало. Мне снова везде холодно". Брежнева показала, как утеплилась

Брежнева: В жизни я делаю выбор в пользу комфортных, качественных и минималистичных вещей Фото: ververa / Instagram

"Резко похолодало. Мне снова везде холодно. И конечно, я сразу утепляюсь. После концертных нарядов для сцены, в жизни я делаю выбор в пользу комфортных, качественных и минималистичных вещей, которые смотрятся стильно и уместно", – подчеркнула певица.

Подписчики в комментариях обсудили образ Брежневой.

"Уютная пора началась, а вы – подтверждение того, что не одежда красит человека, а его энергетика", – написала auma.mind.

"Вера, вы конечно, стильная, но более женственные наряды с обтягивающими фасонами вам намного лучше. Тем более с вашей-то фигурой", – считает onishchenko_valentina.

"Я тоже везде мерзну и хочется все время лежать в горячей ванной", – сообщила katrozauber.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)