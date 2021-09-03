"Мы все – история". Брежнева в годовщину создания "ВИА Гры" выложила в сеть совместное фото с Мейхер и Седоковой

Брежнева говорит, что к бывшим коллегам относится с уважением Фото: ververa / Instagram

"Мое начало. Я присоединилась к группе в конце 2002 года. В этом году будет 19 лет. Провела в ней пять прекрасных лет, которые с удовольствием вспоминаю. Прекрасно, что появляются новые люди, новое звучание, новая картинка", – прокомментировала фото артистка.

Скриншот: ververa / Instagram

Брежнева отметила, что ко всем участницам относится с уважением.

"Мы все – история", – резюмировала артистка.

Скриншот: ververa / Instagram