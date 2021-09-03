Бульвар Шоубиз
 
03 сентября, 2021
 
Новости

"Мы все – история". Брежнева в годовщину создания "ВИА Гры" выложила в сеть совместное фото с Мейхер и Седоковой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Брежнева говорит, что к бывшим коллегам относится с уважением
Брежнева говорит, что к бывшим коллегам относится с уважением
Фото: ververa / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева 3 сентября разместила в Instagram Stories архивное фото, на котором запечатлена вместе с другими солистками коллектива, певицами Надеждой Мейхер и Анной Седоковой. Брежнева посвятила публикацию 21-й годовщине со дня создания группы.

"Мое начало. Я присоединилась к группе в конце 2002 года. В этом году будет 19 лет. Провела в ней пять прекрасных лет, которые с удовольствием вспоминаю. Прекрасно, что появляются новые люди, новое звучание, новая картинка", – прокомментировала фото артистка.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Брежнева отметила, что ко всем участницам относится с уважением.

"Мы все – история", – резюмировала артистка.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Контекст:

Группа "ВИА Гра" была создана в 2000 году в Киеве. За 20 лет существования коллектива сменилось 19 составов участниц.

Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2002–2007 годах. Мейхер дебютировала в качестве солистки в 2000 году и проработала в коллективе с перерывами до 2011 года. Анна Седокова выступала в составе группы с 2002-го по 2004 год.

Теги: Вера Брежнева, Анна Седокова, ВИА Гра, Надежда Мейхер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Елена ПОСКАННАЯ
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
3 сентября: изобретение бюстгальтера, день рождения Довлатова, смерть Некрасова
3 сентября: изобретение бюстгальтера, день рождения Довлатова, смерть Некрасова
  Лучшие индийские фильмы. Топ-10 новинок
  Лучшие индийские фильмы. Топ-10 новинок
  "Я культурная девочка". Morgenshtern рассказал, как стал "Женщиной года"
  "Я культурная девочка". Morgenshtern рассказал, как стал "Женщиной года"
Дмитрий ГОРДОН
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
"Неожиданно", "Ох и классные", "Просто будь счастлива". Журналистка показала романтичные объятия с Позитивом
"Неожиданно", "Ох и классные", "Просто будь счастлива". Журналистка показала романтичные объятия с Позитивом
3 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
3 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  "Поднять этот комбайн ради одного колоска немножко лень". Полякова рассказала о супружеском сексе на 17-м году семейной жизни
  "Поднять этот комбайн ради одного колоска немножко лень". Полякова рассказала о супружеском сексе на 17-м году семейной жизни
"Мы все – история". Брежнева в годовщину создания "ВИА Гры" выложила в сеть совместное фото с Мейхер и Седоковой
"Мы все – история". Брежнева в годовщину создания "ВИА Гры" выложила в сеть совместное фото с Мейхер и Седоковой
Выступающая в Москве Måneskin в последний момент отказалась от Maruv у себя на разогреве – Telegram-канал Super
Выступающая в Москве Måneskin в последний момент отказалась от Maruv у себя на разогреве – Telegram-канал Super
  "Больше, чем обычно. Это тревожит". Осадчая рассказала, какой размер одежды носит после третьих родов
  "Больше, чем обычно. Это тревожит". Осадчая рассказала, какой размер одежды носит после третьих родов
"Делюсь с вами искренними моментами нашей жизни". Tarabarova показала первые шаги сына
"Делюсь с вами искренними моментами нашей жизни". Tarabarova показала первые шаги сына
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
  Morgenshtern: Свой первый миллион долларов заработал в 22 года
  Morgenshtern: Свой первый миллион долларов заработал в 22 года
Дмитрий ГОРДОН
Måneskin в Москве: Собчак поссорилась с Бузовой из-за победителей "Евровидения 2021"
Måneskin в Москве: Собчак поссорилась с Бузовой из-за победителей "Евровидения 2021"
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
  Как приготовить бабагануш из баклажанов. Рецепт от Влада и Лилианы Ямы
  Как приготовить бабагануш из баклажанов. Рецепт от Влада и Лилианы Ямы
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS