"Эх, Меладзе везунчик, с такой красотой просыпаться!" Брежнева показала фото в лифчике

Вера Брежнева вчера дала концерт в Турции, а сегодня выступит в Ереване Фото: ververa / Instagram

"И я снова на сутки в Турции! Вечером концерт. Сегодня захвачу кусочек лета! Послезавтра продолжу его в Ереване. Как всегда в поездках, буду активна в Stories, присоединяйтесь и заряжайтесь", – написала 39-летняя певица.

За несколько часов пост Брежневой собрал почти 70 тыс. лайков и больше 700 комментариев.

"Эх, Меладзе везунчик, с такой красотой просыпаться!" – прокомментировал markrub356, имея в виду мужа Брежневой российского продюсера Константина Меладзе.

"Вера, какая же вы женственная, восхищаюсь", – написала marina_foto_dalmare.

"А ротик-то какой…" – оценил medilov1_986.

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