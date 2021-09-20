  "Она смиренно принимает, что мама отдаляется". Брежнева рассказала, почему редко видится с проживающей в США старшей дочерью

"Сложно переживаю разлуку. У меня просто закончилась американская виза, а сейчас не дают туристические визы, поэтому я не могу получить визу, чтобы к ней приехать. В последний раз мы с ней виделись в июле, как раз мы были в Италии, она приезжала. А сейчас все – у нее начался учебный процесс, поэтому мы видимся раз в полгода. Это очень грустно для меня, но она уже взрослая девочка, смиренно принимает, что мама чуть-чуть отдаляется. Но все равно мы все скучаем, плачем, но это жизнь, – заявила Брежнева.

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Видео: Світське життя / YouTube