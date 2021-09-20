  "Она смиренно принимает, что мама отдаляется". Брежнева рассказала, почему редко видится с проживающей в США старшей дочерью

"Сложно переживаю разлуку. У меня просто закончилась американская виза, а сейчас не дают туристические визы, поэтому я не могу получить визу, чтобы к ней приехать. В последний раз мы с ней виделись в июле, как раз мы были в Италии, она приезжала. А сейчас все – у нее начался учебный процесс, поэтому мы видимся раз в полгода. Это очень грустно для меня, но она уже взрослая девочка, смиренно принимает, что мама чуть-чуть отдаляется. Но все равно мы все скучаем, плачем, но это жизнь, – заявила Брежнева.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.
Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.