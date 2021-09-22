Бульвар Шоубиз
 
22 сентября, 2021
 
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Брежнева объяснила, почему не хочет менять объем своих губ

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Брежнева: Не хочу быть похожа на всех, у кого одинаковые губы
Брежнева: Не хочу быть похожа на всех, у кого одинаковые губы
Фото: ververa / Instagram

Экс-участница украинско-российской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева 22 сентября, отвечая на вопросы фолловеров в Instagram Stories, рассказала, планирует ли увеличивать объем губ.

"Не хотите увеличить губы?" – поинтересовались у певицы подписчики.

"Мысли не было. А надо? Я люблю свои губы – живые, настоящие – и не хочу быть похожа на всех, у кого одинаковые губы", – ответила она.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Теги: Вера Брежнева, мода и красота, певица
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