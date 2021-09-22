Брежнева объяснила, почему не хочет менять объем своих губ

Брежнева: Не хочу быть похожа на всех, у кого одинаковые губы Фото: ververa / Instagram

"Не хотите увеличить губы?" – поинтересовались у певицы подписчики.

"Мысли не было. А надо? Я люблю свои губы – живые, настоящие – и не хочу быть похожа на всех, у кого одинаковые губы", – ответила она.

Скриншот: ververa / Instagram