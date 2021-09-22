Брежнева объяснила, почему не хочет менять объем своих губ

"Не хотите увеличить губы?" – поинтересовались у певицы подписчики.
"Мысли не было. А надо? Я люблю свои губы – живые, настоящие – и не хочу быть похожа на всех, у кого одинаковые губы", – ответила она.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.
Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.