"Аж мурашки по телу!" Вера Брежнева снялась без лифчика в облегающей майке

"Когда мне предложили принять участие в трибьюте легендарной группы t.A.T.u, я сразу же согласилась. […] С выбором песни было не так просто, несколько треков, которые мне нравились, уже были выбраны другими артистами. "30 минут" – взрослая и глубокая песня, в которую я смогла привнести свои чувства и эмоции", – подписала видео 39-летняя Брежнева.

Ролик набрал больше 46 тыс. просмотров и свыше 450 комментариев.

"Так красиво", – написал severov2002art.

"Круто, аж мурашки по телу!" – призналась yuliya_in_amore.

"Хорошенькая такая!" – прокомментировала pestova_ekaterina75.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Группа t.A.T.u. была создана в 1999 году. В ее состав вошли певицы Юлия Волкова и Лена Катина. В 2011 году коллектив объявил о распаде, но воссоединялся после этого несколько раз.