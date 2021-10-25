"Аж глаза заблестели. Прекрасна" Вера Брежнева исполнила соблазнительный танец. Видео

На видео Вера Брежнева станцевала в серебристом мини-топе Фото: ververa / Instagram

"Сегодня я на slow-mo по форме и по сути. Кто со мной?" – спросила у подписчиков 39-летняя певица.

На данный момент у видео Брежневой больше 16 тыс. просмотров и свыше 250 комментариев.

"У меня аж глаза заблестели. Ты прекрасна", – признался evgeneonofficial.

"Сияющая lady", – прокомментировала видео администратор страницы anilorak_and_ververa.

"Красота", – написала merkylov271176.

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