Брежнева платит за обучение младшей дочери в киевской гимназии €13 тыс. в год – СМИ

"Сейчас у меня в приоритете младшая дочь, потому что она перешла в другую школу. Мне сейчас нужно ее поддержать. В 12 лет смена школы – сложный период. И как раз мы сейчас этот период проживаем", – заявила певица.

В репортаже отмечается, что дочь певицы учится в одной из киевских гимназий, стоимость обучения в которой составляет €13 тыс. в год (около 397 тыс. грн). В какой именно гимназии Киева учится дочь Брежневой, в программе не сообщается. Артистка также не назвала причину перехода дочери в другое учебное заведение.