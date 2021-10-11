Брежнева платит за обучение младшей дочери в киевской гимназии €13 тыс. в год – СМИ

"Сейчас у меня в приоритете младшая дочь, потому что она перешла в другую школу. Мне сейчас нужно ее поддержать. В 12 лет смена школы – сложный период. И как раз мы сейчас этот период проживаем", – заявила певица.
В репортаже отмечается, что дочь певицы учится в одной из киевских гимназий, стоимость обучения в которой составляет €13 тыс. в год (около 397 тыс. грн). В какой именно гимназии Киева учится дочь Брежневой, в программе не сообщается. Артистка также не назвала причину перехода дочери в другое учебное заведение.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.
Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта 2021 года исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.