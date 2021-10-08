"Самая красивая девочка в мире". Брежнева оголила глубокое декольте

Брежнева: Есть люди активные – ими движет цель. А есть люди реактивные, жизнь которых – это реакция на внешнее Фото: ververa / Instagram

"Подсела на лекции обожаемой мной Татьяны Черниговской (советская и российская ученая в области нейронауки и психолингвистики. – "ГОРДОН"). Очень много мыслей и раздумий на разные темы после каждой лекции. Одна, например. Есть люди активные – ими движет цель. То есть у них есть планы, свой путь, свои задачи, самомотивация. Ни на кого не оглядываются. Это и есть их жизнь. А есть люди реактивные, жизнь которых – это реакция на внешнее. Они действуют, исходя из того, что слышат, видят, из того, что происходит вокруг, это их мотивирует. Порой даже больше, чем самомотивация. Причем и реакция может быть как хорошая – мотивация к движению, так и наоборот", – написала она. Брежнева спросила у своих фолловеров, какими людьми они считают себя – активными или реактивными.

View this post on Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Самая красивая девочка в мире", – прокомментировал подписчик _vasno.