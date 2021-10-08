"Самая красивая девочка в мире". Брежнева оголила глубокое декольте

"Подсела на лекции обожаемой мной Татьяны Черниговской (советская и российская ученая в области нейронауки и психолингвистики. – "ГОРДОН"). Очень много мыслей и раздумий на разные темы после каждой лекции. Одна, например. Есть люди активные – ими движет цель. То есть у них есть планы, свой путь, свои задачи, самомотивация. Ни на кого не оглядываются. Это и есть их жизнь. А есть люди реактивные, жизнь которых – это реакция на внешнее. Они действуют, исходя из того, что слышат, видят, из того, что происходит вокруг, это их мотивирует. Порой даже больше, чем самомотивация. Причем и реакция может быть как хорошая – мотивация к движению, так и наоборот", – написала она. Брежнева спросила у своих фолловеров, какими людьми они считают себя – активными или реактивными.
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"Самая красивая девочка в мире", – прокомментировал подписчик _vasno.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.
Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.